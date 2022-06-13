Все для победы: аграрии передали на фронт пикапы

Сегодня Вооруженным силам Украины активно помогают не только различные волонтерские организации, в том числе и зарубежные, а и наши родные фермеры. На днях Всеукраинская аграрная рада (ВАР) передала на фронт четыре пикапа – два автомобиля Ford Ranger и по одному Isuzu D-Max и Mitsubishi L200.

«Мы продолжаем обеспечивать автомобилями ВСУ. Уверен, что пикапы будут эффективно использоваться украинскими защитниками и помогут приблизить нашу победу», – отметил председатель ВАР Андрей Дикун.

Помимо этого, для Уманской районной больницы были переданы две скорых – на базе Ford Transit и Volkswagen Transporter. Ведь своевременно оказанная медицинская помощь гражданскому населению также очень важна, тем более в военное время.