Anadolu Isuzu презентовал фургон нового класса и 12-метровый электробус

Турецкий производитель Anadolu Isuzu презентовал на выставке IAA Transportation 2022 развозной электрофургон нового класса.

Компактная модель Big-e внешне напоминает подметальные машины, о чем говорит низкорасположенная кабина с большой площадью остекления. Фургон при этом обладает вместительным грузовым отсеком на 4 м куб. и рассчитан на перевозку до 1000 кг.

Батареи будут предлагаться в трех вариантах по емкости – на 5, на 10 или 15 кВт.ч, а на их зарядку понадобится от 3 до 5 часов. Запас хода достигает 150 км.

Покупатель также сможет выбрать один из двух вариантов по максимальной скорости – 60 или 80 км/ч. Big-e адресован прежде всего городским курьерским службам. Серийное производство запланировано на 2024 год.

Мировой премьерой на IAA Transportation 2022 стал 12-метровый низкопольный электробус СitiVOLT 12E, оснащенный аккумуляторными батареями Proterra, которые обеспечивают запас хода до 480 км.

На стенде также представлены и другие автобусы Anadolu Isuzu – электрический NovoCITI Volt, модель на природном газе – Kendo CNG, а также «миди» Gran Toro.