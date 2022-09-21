Электрический Mercedes-Benz eActros показали в качестве седельного тягача

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере Mercedes-Benz презентует свои новейшие электрические грузовики. Так, запущенная в серию осенью 2021 года модель eActros 300/400 теперь предстала и в качестве седельного тягача для работы со стандартными полуприцепами.

Новинка доступна в исполнении eActros 300, т. е. с тремя аккумуляторными блоками. Емкость одного блока – 112 кВт.ч. (полезная – 97 кВт.ч). Они питают два электромотора в заднем мосту, суммарной мощностью 330 кВт (пиковая – 400 кВт). В итоге тягач в составе автопоезда может проехать до 220 км. Быстрая зарядка в 160 кВт (400А) позволяет наполнить батареи от 20 до 80% емкости всего за один час.

Электрический тягач, как и все eActros, укомплектован наружной акустической системой Acoustic Vehicle Alerting Assist, повышающей безопасность пешеходов.

Также имеется система активного торможения пятого поколения ABA 5 и система S1R, сигнализирующая о нахождении пешеходов или велосипедистов в слепой зоне при правом повороте.

Также хочется отметить систему Mirror Cam второго поколения, устанавливаемую вместо наружных зеркал. Она получила укороченные на 10 см кронштейны камер и новые параметры изображения с более реалистичной «картинкой». В серийное производство седельный тягач eActros пойдет во второй половине 2023 года.

На выставке IAA Transportation 2022 также был презентован eActros c электрической коробкой отбора мощности eWorkX от компании ZF. Последняя в частности представлена на двух машинах: с крюковым захватом от Meiller и портальном самосвале от Palfinger.