Батарейные и водородные электромобили пользуются спросом у коммунальных хозяйств

Крупнейшая международная выставка коммунальной техники IFAT 2022, недавно прошедшая в Мюнхене, собрала более 3000 экспонентов из 155 стран. За четыре дня мероприятие посетило свыше 120 тыс. человек. На этот раз наметилась важная тенденция – повышенный спрос на электрический транспорт, как батарейный (BEV), так и на водородных топливных элементах (FCEV).

Наглядным примером является немецкая компания Quantron AG, занимающаяся изготовлением экологически чистых автомобилей. В ходе выставки она получила немало заказов на свою продукцию, представленную на стенде. Прежде всего, это новейший среднетоннажник – Qargo 4EV, выпуск которог стартовал только в конце апреля этого года. Такая модель отлично подходит для доставки различных грузов по городу, в том числе на «последней миле».

Также в экспозиции демонстрировался и электрический грузовик тяжелого класса – мусоровоз QHB 27-280. В его основе лежит коммунальная модель с низкопольной кабиной Mercedes-Benz Econic (6х2). Машина укомплектована 280-килловаттными батареями, которые полностью заряжаются в течение ночи.

Показали на IFAT 2022 и малотоннажную модель на водороде – QLI FCEV, разработанную в партнерстве c компанией AE Driven Solutions на шасси IVECO Daily. Кроме того, Quantron AG совместно с Ballard Power Systems уже готовят водородный грузовик тяжелого класса – машину обещают презентовать на выставке IAA Transportation 2022, которая пройдет в сентябре в Ганновере.