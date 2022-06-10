Для развозки гуманитарной помощи подключили уникальный внедорожник Torsus Terrastorm

Сегодня для развозки гуманитарной помощи нередко используются автомобили, предоставленные импортерами. Что же касается недавно замеченного на киевских улицах внедорожного микроавтобуса Torsus Terrastorm, то его для этой благой цели выделил непосредственно сам производитель – чешская компания с украинской родословной.

На ее счету, напомним, разработка не имеющего аналогов автобуса – на полноприводном шасси MAN TGM 13.210, с кузовом из композитных материалов. Более десяти таких машин уже поставлено в ВСУ.

Что же касается представленной на фото машины, то это модель более легкого класса – полной массой 3,5 т. В ее основу положен развозной фургон Volkswagen Crafter 35 4Motion, который подвергся основательной доработке. Установлена усиленная подвеска – с амортизаторами Bilstein B6 спереди и Profender Dakar – сзади. Передний мост выдерживает нагрузку 2100 кг.

Появилась защита под днищем из 5-мм дюралюминия, прикрывающая двигатель, коробку и задний дифференциал. Автомобиль также отличается усиленным передним бампером, с «кенгурятником» и решетками перед фарами, в недрах которого спрятана лебедка с тяговым усилием 5,5 т. На правом крыле, как видно, установлен еще и шноркель.

Torsus Terrastorm имеет дорожный просвет 290 мм, угол въезда и съезда 26 и 20 град соответственно, может преодолевать подъемы крутизной до 65% и броды глубиной до 820 мм. В движение машину приводит 2,0-литровый турбодизель мощностью 177 л. с. Коробка передач может быть механическая, 6-ступенчатая, либо 8-ступенчатый автомат.