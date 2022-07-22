Cтартовало производство Mercedes-Benz eEconic

На заводе Mercedes-Benz Trucks в немецком городе Верт 22 июля запустили в серийное производство электрический грузовик eEconic. Это уже вторая модель тяжелого класса на электротяге после машины eActros, выпуск которой развернули здесь же, в октябре 2021 года.

По силовой установке и батареям eEconic унифицирован с eActros. Машина имеет и свою традиционную фишку – вынесенную вперед низкопольную кабину. Напомним, что дизельный Econic около двух десятков лет назад cтал родоначальником нового класса машин с низкорасположенной кабиной, предназначенных для коммунального сегмента.

Первый серийный eEconic скоро будет отправлен заказчику – датской компании Urbaser A/S, занимающейся вывозом бытовых отходов. Запуск нового электрического грузовика еще раз подчеркивает серьезность намерений Daimler Truck перейти на выпуск исключительно СО2-нейтральных автомобилей для рынков Европы, Северной Америки и Японии уже к 2039 году.

Для производства электрических грузовиков на заводе в Верте обучение прошли свыше 2700 человек. А всего на этом предприятии, открытом еще в 1963 году, работает около 10 тыс. человек. Ежедневно здесь изготавливается до 450 грузовиков моделей Atego, Arocs и Actros. География сбыта – 150 стран. Кроме того, более 50 лет на заводе собирают также машинокомплекты для мелкоузловой (CKD) cборки моделей на различных рынках. За все время уже произведено и поставлено 750 тыс. таких «конструкторов».