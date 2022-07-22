Коммерческая линейка Volkswagen дополнилась самым энергоэффективным автомобилем

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles выводит на рынок новую длиннобазную версию модели Caddy Maxxi – c 1,5-литровым турбодвигателем TGI, работающем на сжатом природном газе. С этим 136-сильным мотором Сaddу стал единственной моделью в линейке, получившей класс энергоэффективности A+.

Газ стоит дешевле и к тому же 1 кг «голубого топлива» имеет в 1,5 раза больше энергии чем 1 л бензина и в 1,3 раза больше, чем литр дизеля. Для обеспечения такого же экономического показателя как у мотора TGI на сжатом газе, литр бензина должен стоить 75 евроцентов, а бензина – 65 евроцентов. Особенно выгодна эксплуатация Caddy Maxxi TGI на биометане, которые можно вырабатывать даже из соломы и шлама.

Сжатый газ в объеме 139 л (21,1 кг) хранится в пяти стальных баллонах, размещенных под полом, что не влияет на вместимость грузового отсека. Кроме того, машина оснащается резервным баком для 8,25 л бензина, который автоматически подключается при полной выработки газа.

Из среднего расхода 4,3 кг метана на 100 км Caddy Maxxi TGI имеет запас хода около 400 км на газе плюс еще 120 км на бензине. Новинка доступна в четырех модификациях: Cargo, Kombi, Caddy Life и Style – только в длиннобазном исполнении Maxi. Цены стартуют от 27 430 евро (брутто, без НДС) за фургон и 35 075 евро (c НДС) за Kombi.

Модель Volkswagen Caddy теперь также доступна и в исполнении Dark Lebel. Оно базируется на исполнении Life и отличается темным оформлением некоторых деталей экстерьера и премиальным оснащением. Черными выполнены рейлинги на крыше, полированные 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Сolumbo, накладки на боковых зеркалах и направляющие сдвижной двери.

Комлектация включает стеклянную панорамную крышу, светодиодные фары с аналогичными ходовыми огнями, LED задние фонари, а также систему бесключевого доступна Keyless Start. Можно выбрать один из четырех цветов: Deep Black Pearl, Indium Grey Metallic, Starlight Blue Metallic и Pure Grey в качестве второго оттенка серого. Исполнение Dark Lebel доступно для машин Caddy c любыми из предлагаемых силовых установок, в том числе и TGI, передним или полным приводом, стандартной или длинной колесной базой. Прайс стартует от 29 642 евро (с НДС) за машину с двигателем 1,5 TSI.