Cummins разработал многотопливный двигатель с нулевым вредным выбросом

Компания Cummins подготовила настоящую сенсацию на рынке автомобильных двигателей внутреннего сгорания, анонсировав

разработку «первого в отрасли» многотопливного мотора, способного потреблять и водород.

Новые двигатели смогут «питаться» не только водородом, но различными видами топлива с нулевым уровнем выбросов, что поможет расширить сектор низкоуглеродной мобильности. Многотопливные моторы будут производными от общего базового двигателя, с высокой степенью унификации деталей.

Под прокладкой головки блока цилиндров каждого из них установят в основном одинаковые компоненты, а над прокладкой головки блока – элементы для разных типов топлива. Каждая версия двигателя будет работать на отдельном топливе.

Разработка одного двигателя, который может работать на водороде, может дать значительный импульс сектору водородной мобильности и создать дополнительный спрос на экологически чистый энергоноситель.

Это также станет прекрасным способом преобразования существующих парков транспортных средств для работы на низкоуглеродных технологиях, что дает компаниям возможность тестировать водородное топливо с меньшими затратами по сравнению с инвестициями в парки топливных элементов.