Mazda показала на видео салон нового премиального кроссовера

В отделке использованы разные материалы и текстуры

В скором времени модельная линейка компании Mazda пополнится новым кроссовером. Речь идет о новинке с индексом CX-60, дебют которой состоится 8 марта. Чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей к автомобилю, производитель опубликовал очередное тизерное видео.

Эта не первая демонстрация перспективного кроссовера. Ранее компания засветила на фото его экстерьер, а теперь частично рассекретила салон. Судя по опубликованному видео, в отделке кабины использованы кожа Nappa, японский текстиль, хромированные элементы и натуральное дерево. В компании отметили, что сочетание текстур отображают эволюцию философии дизайна Mazda Kodo. Идея получила название Kaichô.

Несмотря на премиальную отделку, никакой инновационности в оснащении кабины нет. Здесь, как и в других моделях, присутствует цифровая приборная панель и мультимедийная система с широкоформатным экраном. Основными рынками сбыта кроссовера станут Европа и Япония. В компании уверены, что жители этих стран по достоинству оценят салон модели.

Известно, что Mazda CX-60 присоединится к премиальному сегменту. Кроссовер основан на новой заднеприводной платформе. В движение его будет приводить гибридная установка на основе 2,5-литрового двигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составляет 300 л.с. Ожидается, что новинку также предложат с новыми рядными шестицилиндровыми двигателями Skyactiv-X и Skyactive-D, дополненными 48-вольтовым стартер-генератором.