DAF Trucks покажет грузовики новой серии XD

На предстоящей международной выставке IAA Transportation 2022, которая пройдет в Ганновере с 20 по 25 сентября, компания DAF Trucks презентует машины нового семейства XD. Эти грузовики предназначены для дистрибуции и других видов перевозок и будут предлагаться параллельно с ныне выпускаемыми моделями CF-cерии. Новинки построены на платформе магистральных моделей XF, XG и XG+, удостоенных почетного звания «Международный грузовик года 2022».

Как и старшие братья, машины семейства XD задают новый стандарт по экономичности, безопасности и уровню комфорта. Иная по дизайну кабина благодаря большому лобовому стеклу, а также боковому остеклению с низкой поясной линией обеспечивает лучшую в классе обзорность.

В качестве опции возможна установка бордюрного окошка в правой двери. Кроме того, слепые зоны сведены к минимуму благодаря системе камер DAF Corner View. Кабина обещает быть и самой просторной в классе, так как ее внутренний объем достигает 10 м куб. Внутри водитель также оценит полностью цифровую приборную панель.

Грузовики получат экономичный турбодизель Paccar MX-11, а также усовершенствованные системы помощи водителю. Новая модель также готова для установки альтернативных силовых установок, включая полностью электрические. Переработанное в передней части шасси, а также новая подвеска кабины и заднего моста улучшили управляемость и повысили плавность хода. Серийное производство грузовиков DAF XD развернется уже в сентябре 2022 года.