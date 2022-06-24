Электрический BMW 7 серии стал главной наградой мирового турнира по гольфу

Имя обладателя титула чемпиона BMW International Open 2022 года и нового электрического седана BMW i7 станет известно 26 июня

В преддверии первого этапа BMW International Open звезды мирового тура DP нацелились не только на престижный титул, но и на награду BMW Hole-in-One Award. Спортсмену, который первым загонит мяч в 17-ю лунку одним ударом достанется электрический BMW 7 Series — BMW i7.

Международный открытый чемпионат BMW (BMW International Open) пройдет 23-26 июня в гольф-клубе München Eichenried (Мюнхен, Германия). Познакомиться с роскошным электрическим седаном посетители чемпионата смогут в выставочном зале клуба.

Рыночная премьера BMW i7 состоится в ноябре этого года. Первой на европейском рынке появится версия BMW i7 xDrive е60 с двумя электродвигателями совокупной отдачей 544 л.с. (400 кВт). Предварительно, запас хода седана составит до 590–625 км в измерительном цикле WLTP. Комбинированная потребляемая мощность — 19,6-18,4 кВтч/100 км.

Серийное производство первого полностью электрического BMW 7 Series наладят на заводе BMW в Дингольфинге. На одной производственной линии будут собирать «топливные», плагин-гибридные и «батарейные» седаны. Электродвигатели и аккумуляторные блоки для BMW i7 также изготавливают в Дингольфинге.

За 33-летнюю историю BMW International Open награда BMW Hole-in-One была выиграна восемь раз. Первым автомобилем Hole-in-One, представленным на турнире, был BMW 325i Cabrio, который в 1991 году увез домой американец Джей Таунсенд. Десять лет спустя француз Рафаэль Жаклин выиграл BMW Z8, а в 2010 года соотечественник Жан-Франсуа Люкен получил в награду BMW 535i.

В 2012 году BMW 640i Gran Coupe достался британцу Эндрю Маршаллу. В 2014 году еще один представитель Великобритании Джеймс Хит выиграл BMW i8. Победитель 2016 года — шотландец Ричи Рамсей уехал домой на BMW M760Li xDrive, а 2018-м родстер BMW i8 достался англичанину Аарону Райю. Последним человеком, совершившим этот подвиг, был Гаганджит Бхуллар, которого в 2019 году наградили BMW M8 Competition Coupe. Кому из участников нынешнего чемпионата удастся стать следующим в этом списке, мы узнаем в ближайшие дни.