Daimler Truck начал испытания тягача Actros на жидком водороде

Daimler Truck продолжает работать над стратегией по переходу на выпуск исключительно СО2- нейтральных грузовиков к 2039 году. Помимо батарейно-электрических машин – eActros, которые уже запущены в серию, компания работает и над водородными моделями. В 2021 году начались испытания тягача GenH2 Truck – как на полигоне, так и на дорогах общего пользования. А нынешним летом выезжает на тест еще один тягач – Actros, работающий на жидком водороде.

В двух его баках помещается 40 кг топлива, которое поставляется с недавно построенной стации в Верте. Температура хранения водорода – минус 253 град., поэтому теплоизоляции баков уделено особое внимание. Запас хода обещают 1000 км и даже больше.

Отметим, что Daimler Truck отдает предпочтение технологии жидкого водорода, так как в этом состоянии он имеет большую плотность энергии. В настоящее время совместно с компанией Linde ведется разработка еще более совершенной технологии – сверхохлажденного водорода Supercooled (sLH2). Она позволит не только увеличить запас хода, но облегчить процесс заправки. Планируется, что в 2023 году в Верте запустят первую водородную колонку sLH2.

Что касается развития водородной инфраструктуры для большегрузного автотранспорта, то в этом вопросе Daimler Truck сотрудничает с компаниями Shell, BP и Total Energies. Кроме того, Daimler Truck, IVECO, Linde, OMV, Shell, Total Energies и Volvo Group ведут совместную работу над скорейшим внедрением водородных грузовиков в рамках программы H2 Accelerate (H2A). Серийное производство тягачей Mercedes-Benz Actros на жидком водороде запланировано на вторую половину десятилетия.