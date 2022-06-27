Бойцы ВСУ используют модульный бронеавтомобиль «Овод»

Сегодня на защиту украинской земли от российских оккупантов привлекается самая разнообразная бронетехника. На фронте можно встретить даже экспериментальные варианты, выпущенные в единичных экземплярах. Тому наглядный пример – бронеавтомобиль «Овод», построенный на Житомирском бронетанковом заводе еще несколько лет назад. Машина была презентовала на столичной выставке «Оружие и безопасность 2015», но так и не стала серийной.

Особенностью «Овода» является модульный комплект бронирования, который можно за несколько часов устанавливать в полевых условиях на грузовики типа ГАЗ-66, ЗИЛ-131 или «Урал», предварительно сняв с них кабину. Представленная машина построена на шасси ГАЗ-66 и оборудована дополнительным комплектом брони (перфорированные листы прикручены болтами на некотором расстоянии от основных). В итоге класс баллистический защиты повышен до Уровня 3 по STANAG 4569 – от бронебойных пуль калибра 7,62х51 мм и 7,62х54 БР-32 с дистанции 30 м.

«Овод» имеет боевую массу 7,5 т, длину – 5400 мм, ширину 2300 мм и высоту 2680 мм. Бензиновый двигатель «шестьдесят шестого» заменен на экономичный дизель Hyundai D4B. В итоге 220 л топлива хватает, чтобы проехать без дозаправки до 1200 км. Максимальная скорость составляет 95 км/ч.

В транспортном варианте «Овод» перевозит до 12 человек десанта, не считая двух членов экипажа. На крыше установлен пулемет калибра 12,7 мм.