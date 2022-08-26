Доставлен первый в мире вездеходный кран с решетчатой ​​стрелой

Недавно первый в мире вездеходный кран с решетчатой ​​стрелой — Sany SCL10000 был официально доставлен в Пекинскую компанию Baihua Hengshi Equipment Installation Engineering Co. Гигант на восьмиосном шасси отправится на ветряную электростанцию ​​для подъема ветряной турбины мощностью 6,25 МВт.

Гусеничные краны обладают широкими возможностями, но эффективность их перемещения, как правило, низка, а эксплуатационные расходы остаются высокими. Вездеходные краны слабы при подъеме на высоту более 140 м. Чтобы решить эти проблемы и был создан вездеходный кран с решетчатой ​​стрелой — Sany SCL10000. Он обладает высокой производительностью, как у гусеничных кранов класса 1000 тонн.

Отметим, что для стандартных условий ветроэнергетики высота подъема ветряной турбины — 110 м, а грузоподъемность крана должна быть 210 т на 17 м. Что же касается «суперветровой энергии», то здесь параметры следующие: подъем ветряной турбины на высоту 170 м, грузоподъемность крана — 171 т на 30 м.