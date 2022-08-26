Доставлен первый в мире вездеходный кран с решетчатой стрелой
Недавно первый в мире вездеходный кран с решетчатой стрелой — Sany SCL10000 был официально доставлен в Пекинскую компанию Baihua Hengshi Equipment Installation Engineering Co. Гигант на восьмиосном шасси отправится на ветряную электростанцию для подъема ветряной турбины мощностью 6,25 МВт.
Гусеничные краны обладают широкими возможностями, но эффективность их перемещения, как правило, низка, а эксплуатационные расходы остаются высокими. Вездеходные краны слабы при подъеме на высоту более 140 м. Чтобы решить эти проблемы и был создан вездеходный кран с решетчатой стрелой — Sany SCL10000. Он обладает высокой производительностью, как у гусеничных кранов класса 1000 тонн.
Отметим, что для стандартных условий ветроэнергетики высота подъема ветряной турбины — 110 м, а грузоподъемность крана должна быть 210 т на 17 м. Что же касается «суперветровой энергии», то здесь параметры следующие: подъем ветряной турбины на высоту 170 м, грузоподъемность крана — 171 т на 30 м.