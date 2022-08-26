Российский автопром ушел в крутое пике: производство упало на 81%

С начала 2022 года российские автозаводы смогли собрать всего 300 000 «легковушек»

Зависимость российского автопрома от «западных» комплектующих оказалась куда больше, чем могло кому-то казаться. По данным Росстата, в январе-июле 2022 года автозаводы России смогли суммарно собрать 300 тысяч легковых автомобилей, на 64,2% меньше, чем за тот же период 2021 года. По сравнению с прошлогодним июлем падение производства составило 80,6%.

Не лучше ситуация и с грузовиками. Только в июле производство сократилось на 35,9%, а в целом за семь месяцев этого года — на 20,1%. Что касается двигателей, то их было выпущено на 63,5% меньше чем в июле 2021 года. С начала года российское моторное производство упало на 22,7%.

Причина такой ситуации понятна всем, за исключением самих россиян — военное вторжение в Украину и экономические санкции демократического мира как реакция на агрессию. Жители «великой и могучей» не хотят этого признавать и по-прежнему считают, что у них все хорошо.