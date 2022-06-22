Daimler Buses запустил новое поколение автобусов Setra

На заводе Daimler Buses в немецком городе Ной-Ульм начался серийный выпуск нового поколения туристических автобусов Setra. Первые машины ComfortClass 500 уже сошли с конвейера, а в ближайшиее время к ним присоединиться и флагманская модель – TopClass 500. Официальная презентация моделей запланирована на лето. Транспортные средства обещают удивить многочисленными техническими и дизайнерскими новациями.

С запуском моделей Setra ComfortClass и TopClass 500 компания Daimler Buses обновила и производственный процесс, внедрив так называемый цифровой кузов автобуса. Все новые компоненты двух машин были заранее собраны в цифровом виде на компьютере в правильной последовательности сборки для анализа отдельных этапов работы. Это позволило заранее оптимизировать процесс сборки, тем самым минимизировав последующие корректировки, что способствовало плавному запуску продукта. В будущем эта методика будет применяться ко всем новым сериям автобусов.”