АвтоВАЗ обещает возродить производство «Лад» с антиблокировочной системой

Вернуть автомобилям ABS и ESP планируют в 2023 году

Российский АвтоВАЗ не первый месяц испытывает проблемы с поставками комплектующих. В частности, с марта 2022 года концерн остановил производство автомобилей Lada из-за нехватки полупроводниковых комплектующих, в том числе для антиблокировочной системы тормозов (ABS) и электронной системы стабилизации (ESP).

В середине июня концерн начал продавать «упрощенную» версию Lada Granta Classic 2022 модельного года. Автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором класса Евро-2, без подушек безопасности и ABS оценили минимум в 658 300 руб. Мощность двигателя, адаптированного под бензин АИ-92, составляет 90 л.с. Работает агрегат в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Недавно автомобилям Lada вернули подушки безопасности, кондиционер и систему ЭРА-ГЛОНАСС, но активируется она вручную. На рубеже 2022 и 2023 годов обещают вернуть систему ABS, а ближе к 2024 году — ESP.

В начале 2023 года планируют восстановить выпуск Lada Largus, а с марта — Lada Vesta. Еще одна цель АвтоВАЗа — возобновление производства 16-клапанного двигателя. Также концерн намерен разработать собственные коробки передач, поскольку поставки европейских с недавнего времени прекратились. Как сообщается, на разработку новой механической коробки потратят 10 млрд руб., автоматической — 30 млрд руб., системы полного привода — 20 млрд руб.

Если АвтоВАЗу удастся осуществить эти планы, у россиян наконец-то появится действительно «отечественный» автомобиль.