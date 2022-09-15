Электрический Mercedes-Benz испытают с мегаваттной зарядкой

Готовящийся к премьере на салоне IAA Transportation 2022 электрический магистральный тягач Mercedes-Benz eActos Long Haul выедет на дороги общего пользования уже в этом году. А на 2023 год запланированы его ходовые испытания в автопарках Amazon и Rheus. В частности, логистическая компания Rheus протестирует машину с морскими контейнерами и тентованными полуприцепами.

Отметим, что Mercedes-Benz eActos Long Haul планируют запустить в серийное производство в 2024 году. Тягач в составе 40-тонного автопоезда получит запас хода до 500 км. А емкие литий-железо-фосфатные батареи (LFP) можно будет зарядить от 20 до 80% емкости всего за 30 минут. То есть, в течение 45-минутного обязательного перерыва, согласно режима труда и отдыха для дальнобойщиков. Для этой цели планируется построить сеть «мегаваттных зарядок» (MCS) в рамках проекта HoLa под эгидой VDA. Первые станции установят вдоль трассы А2 между Берлином и Северным Рейном – Вестфалией и испытают в ходе эксплуатации тягачей eActos Long Haul в компаниях Amazon и Rheus.

Отметим, что компания Amazon поставила цель к 2040 году стать полностью углеродно-нейтральной. А Daimler Truck в свою очередь планирует к 2039 году продавать на рынках Европы, Японии и Северной Америки исключительно экологически чистые грузовые автомобили.