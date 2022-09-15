Кроки до перемоги Специализированные автомобили ГСЧС прибыли в Балаклию для разминирования и разбора завалов (видео)

Сводный отряд ГСЧС прибыл в недавно освобожденный город Балаклия, что на Харьковщине для помощи местной власти в восстановлении инфраструктуры, разминирования территорий и разбора завалов. Спасатели приехали на специализированных автомобилях.

Среди них отметим уникальный специальный аварийно-спасательный автомобиль тяжелого типа САРМ-В на шасси Tatra 815 (6х6), изготовленный отечественной компанией «Валидус Спецавто».

Также приехали машины аналогичного назначения среднего типа – САРМ-С и легкого типа – САРМ-Л, выполненные на базе Volkswagen Crafter и Ford Ranger соответственно. Кроме того, в колонне техники можно увидеть автокран Zoomlion на шасси 8х4, а также пиротехнические машины для разминирования на базе бронеавтомобилей «Козак-5» от компании «Практика».