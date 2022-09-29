Электробусы MAN Lion’s Сity E появятся в новом размере

Не останавливаясь на успехах своего электрического автобуса MAN Lion’s Сity E, 12-метровый вариант которого стал победителем международного конкурса «Bus of the Year 2023», фирма-производитель подготовила для модели ряд важных новаций. Уже с осени этого года машины начнут комплектоваться более легким и экономичным задним мостом. А уже с лета для модели доступна передовая система кондиционирования, использующая экологически чистую двуокись углерода (R744) вместо хладагента (R134a). Она также более экономична, что позволяет увеличить запас хода электробуса на 25 км. Применяется и новая, более эффективная система отопления.

Для своих электробусов компания MAN Truck & Bus подготовила две стратегии использования аккумуляторных батарей. Первая – «Максимальной дальности» предусматривает расширенное до 80% окно заряда (процент полезной емкости батарей от максимально допустимой), что обеспечивает запас хода до 350 км. Вторая стратегия – «Надежный диапазон», с окном заряда в 65%, гарантирует при благоприятных условиях пробег до 270 км.

Также с осени этого года будут доступны модульные батареи с различным числом блоков, в зависимости от потребностей конкретного перевозчика. Для 12-метровой модели их можно заказать 4, 5 или 6 (стандарт) штук, а для 18-метровой – 6, 7 или 8 (стандарт) шт. Отметим, что минус один блок увеличивает пассажировместимость на 8 чел. Кроме того, меньшее число аккумуляторов уменьшает и совокупную стоимость владения. Отмечается, что при грамотном использовании ресурс батарей может достигать 14 лет.

С 2024 года MAN Lion’s Сity E получит 150-килловаттную зарядку через пантограф, установленный в депо. Таким образом, модель будет иметь самые емкие батареи среди электробусов на рынке, доступные для зарядки таким способом. Что же касается обычной зарядки через CCS, то сегодня для MAN Lion’s Сity E предлагается до пяти таких разъемов на кузове – помимо стандартного, спереди справа, еще и спереди слева, сзади справа, а также в носу и в корме.

И, наконец, про новый типоразмер. В начале 2023 года на польском заводе MAN в Стараховице начнется выпуск модели Lion’s Сity E в 10,5-метровом исполнении. Отметим, что городские электробусы класса «миди» сегодня пользуются повышенным спросом, так как они вмещают практически столько же пассажиров, что и 12-метровые, однако значительно маневреннее.

Новинка имеет те же передние и задние свесы, что и Lion’s Сity 12 E, но отличается укороченной с 6 до 4,4 м колесной базой. Внешне это минус одно боковое окно. Такая машина стала на 350 кг легче и рассчитана на 33 мест для сидения (общая пассажировместимость – 80 чел.). Предусмотрен вариант и с тремя дверьми – 29 мест для сидения. Диаметр разворота сократился до 17,2 м, что является лучшим показателем в этом классе. В этом заслуга передней независимой подвески, обеспечивающей поворот колес на угол в 56 град.

Lion’s Сity Е в исполнение 10,5 м можно будет заказать с четырьмя или пятью блоками батарей. Максимальная емкость в первом случае составляет 320 кВт.ч (полезная – 250 кВт.ч), а во втором – 400 кВт.ч (320 кВт.ч) в соответствии со стратегией «Максимальной дальности». На зарядку четырех блоков от ССS в 150 кВт потребуется менее 2,5 часа, а пяти блоков – около трех часов. В движение автобус класса «миди» приводит центрально расположенный на мосту электромотор – с пиковой мощностью 240 кВт и постоянной 160 кВт. Такой электродвигатель закреплен в пределах каркаса кузова и менее подвержен вибрациям. Применение одноступенчатой КП обеспечивает передачу потока мощности без перерывов на переключения.

Отметим, что сегодня электробусы MAN Lion’s Сity E длиной 12 и 18 м успешно эксплуатируется в Барселоне, Гамбурге, Копенгагене, Мальме, Цюрихе и других крупных городах Европы. А титул «Городской автобус года 2023» еще раз подтверждает их инновационную и экономичную конструкцию.