США передадут Украине новую партию HIMARS, но есть нюанс

Накануне появилась официальная информация об очередном пакете военной помощи США для Украины, на сумму 1,1 млрд долларов. Что же в него войдет? Прежде всего, это 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, которые сумели отлично себя зарекомендовать в борьбе с рашистами. Таким образом, общее их число на вооружении ВСУ приблизится к полусотни. Правда, произойдет это не так скоро, как хотелось бы. Оказывается, эти установки, равно как и боеприпасы к ним должны еще изготовить, а не взять из запасников как ранее, сообщает Defense Express.

Также нам хотят передать 150 многоцелевых внедорожников HMMWV, еще столько же тактических автомобилей для прицепных орудий и 40 тягачей с тралами для перевозки тяжелой бронетехники. Кроме того, Украина получит два десятка многоцелевых РЛС, средства для выявления и поражения беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, в пакет военной помощи войдут системы защищенной связи, системы наблюдения, бронежилеты и др.