«Энергоатом» заказал интересный автотопливозаправщик на шасси IVECO Trakker

Отечественный Завод спецтехники «Техкомплект» расширяет номенклатуру выпускаемых автоцистерн. На днях была изготовлена 15-кубовая модель автотопливозаправщика для ГП «Энергоатом». Эта самая вместительная автоцистерна, сделанная на предприятии за последние пять лет. Отметим, что «Техкомплект» освоил этот вид кузовных надстроек еще в 2017 году и предлагает модели емкостью от 4 до 20 м куб. Нынешней осенью завод собирается выполнить еще один интересный заказ – изготовить особо емкие автоцистерны на прицепной технике.

Что же касается представленного автотопливозаправщика для атомщиков, то он сделан трехсекционным. Две секции рассчитаны на перевозку дизельного топлива, а одна – бензина. Именно поэтому здесь установлены два комплекта системы учета и раздачи топлива.

Автотопливозаправщик выполнен на трехосном шасси IVECO Trakker AD380T41 колесной формулы 6х4, которое рассчитано на полную массу 33 т. Кабина установлена дневного типа – Active Day. Машину приводит в движение 13-литровый турбодизель Cursor 13 в 410 л.с., работающий в паре с механической, 16-ступенчатой коробкой передач.