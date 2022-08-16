Karma Automotive судится с возрожденной маркой DeLorean

Калифорнийский производитель электромобилей обвиняет DeLorean в краже интеллектуальной собственности

Karma Automotive подала иск против возрожденной компании DeLorean, обвинив ее основателей в краже интеллектуальной собственности. Представители двух компании планировали создать совместное предприятие для электрификации оригинальных спорткаров DeLorean DMC-12. Но четыре ведущих сотрудника Karma, ответственные за проект, тайно создали собственное предприятие под названием Reimagined. Уходя, они прихватили с собой всю информацию о разработках и дизайне электромобиля.

Интересно, что возрожденная DeLorean зарегистрирована в Техасе как «DeLorean Motors Reimagined». Несколько месяцев назад она получила от американских властей более 1 миллиона долларов в виде субсидий в обмен на открытие штаб-квартиры в Сан-Антонио, Техас.

Ответчиками в иске указаны генеральный директор DeLorean Йоост де Врис, операционный директор Алан Юань, директор по маркетингу Трой Битц и вице-президент по бренду и креативу Нило Харрис. Также в качестве ответчиков указаны DeLorean Motors Reimagined и Reimagined Automotive.

Отвечая на обвинения конкурентов, глава DeLorean Йоост де Врис заявил: «Этот автомобиль имеет очень специфическую, уникальную родословную DeLorean, которая не имеет никакого отношения к Karma Automotive с точки зрения дизайна, проектирования, цепочки поставок или производства. Мы по-прежнему привержены будущему нашей компании».

А пока суд будет разбираться кто прав, DeLorean готовит официальную премьеру своего электромобиля. Она состоится еще до конца этого месяца.