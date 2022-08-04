Erduman показал два новых электробуса

Турецкая компания Erduman Otomotiv на недавней выставке Busworld Turkey 2022 презентовала необычный для себя продукт – электрические автобусы. Один из них – городской e-City 2200 имеет длину 7150 мм и рассчитан на 30 пассажиров (17 мест для сидения). Машина оснащена литий-титанат-оксидными (LTO) батареями емкостью 44,7 кВт.ч.

А вот вторая модель – туристическая e-Coach 2201. Она ровно на один метр длиннее своего городского собрата. В ее салоне – 33 комфортабельных пассажирских кресла. Аккумуляторы здесь уже литий-железо-фосфатные (LFP) на 169,2 кВт.ч.

А теперь об интересных деталях. В городской модели кабина водителя отдела сплошной перегородкой на всю ширину салона. В «туристе» имеется подъемник для маломобильных людей. На обеих машинах отсутствуют традиционные наружные зеркала – вместо них установлены камеры и мониторы в стойках.

Откуда же у небольшой турецкой компании Erduman Otomotiv, образованной в 2003 году и занимающейся в основном переоборудованием фургонов Mercedes-Benz Sprinter в люксовые микроавтобусы, вдруг появились такие высокие технологии? Оказывается, все очень просто. Партнером в постройке новых электробусов выступил китайский производитель Yinlong. Обе модели e-City 2200 и e-Coach 2201 изначально предназначены для Ближнего Востока, однако на 2023 год намечена их сертификация и для Европы.