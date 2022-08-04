Полиция Нью-Йорка изъяла 250 квадроциклов и мотоциклов за день

С начала 2022 года нью-йоркские полицейские конфисковали более 3000 мотоциклов

Начальник патрульной службы Департамента полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри опубликовал в своем Twitter видео с более чем 250 конфискованными «незаконными внедорожными мотоциклами и квадроциклами». Все они были изъяты 31 июля 2022 года в разных районах Нью-Йорка. Около 150 из них доставлены из Бронкса. По словам, Мэддри, горожане, наблюдавшие за операцией, всячески «подбадривали полицейских».

Практически все эти транспортные средства не зарегистрированы. Некоторые использовались для совершений преступлений. Так, 26 июня вооруженный человек на мотоцикле для бездорожья выстрелил в группу людей в районе Бедфорд-Стайвесант, в Бруклине. Пострадали четверо, в том числе и восьмилетний мальчик.

В этом году полиция Нью-Йорка конфисковала почти 3000 мотоциклов, большинство без регистрации и VIN-номеров. Владельцы некоторых из них несли потенциальную угрозу пешеходам, запрыгивая на тротуары.

Подобные полицейские операции по борьбе с любителями быстрой и громкой езды проводят и в других городах. В частности, в Йонкерсе, третьем по величине городе штата Нью-Йорк, за последний месяц изъяли и уничтожили сотни мотоциклов.

«Улов» полицейских Нью-Йорка ждет та же участь, если в течение 15 дней владельцы не получат разрешения и не заберут свои мотоциклы. В противном случае их просто раздавят.