Грузовик превратили в гигантскую газонокосилку с «тракторной» кабиной

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере на стенде голландской компании Ginaf можно было увидеть уникальный грузовик – BreTrac 2.0. Это скоростная газонокосилка на четырехосном шасси Ginaf – c передней ведущей осью Hydroaxle+, двумя задними подруливающими осями с электронным управлением (EVS) и гидропневмоподвеской (HPVS).

Самое необычное в этой машине – это «тракторная» кабина, поставленная компанией Bakker. Что же касается навесного оборудования для покоса и сбора травы, то оно – от еще одного партнера, фирмы Herder. Машина оборудована четырехсекционной стрелой, способной доставать триммером и всасывающим рукавом на расстояние 5,4 м с левого борта и 7,8 м – с правого борта.

Всю эту конструкцию приводит автономный дизель FPT (IVECO) мощностью 224 л. с. Покошенная трава складывается в сменный 18-кубовый бункер от фирмы Veenhuis. Многотонная газонокосилка BreTrac 2.0 на шасси Ginaf приводится в движение 11-литровым турбодизелем Paccar в 449 л. с.