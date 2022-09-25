Ford не будет заставлять дилеров продавать электромобили

Им разрешать и далее продавать автомобили с ДВС

На этой неделе дилеры Ford одержали серьезную победу над производителем. Мелким дилерам и другим лицам, которые не верят, что в ближайшие годы смогут продавать много электромобилей, производитель разрешил отказаться от их продажи. Они смогут и далее продавать автомобиль с ДВС. Это позволит им сэкономить семизначную сумму на ремонте, но это довольно рискованное решение, учитывая темпы роста электромобильного рынка.

Ранее Ford изложил планы по обновлению дилерских центров для продажи электромобилей. Им предложили два варианта. Сертифицированные дилеры должны будут инвестировать 500 000 долларов в свои магазин. Большая часть этих средств пойдет на установку общедоступных скоростных зарядок для электромобилей. При этом им будет разрешено продавать не более 25 электромобилей в год и запрещено держать запасы или иметь демонстрационные образцы.

Эти ограничение не распространяются на дилерские центры Model e Certified Elite, но они должны будут установить две зарядные станции, одна из которых будет общедоступной. К 2026 году им придется установить третье зарядное устройство. Это обойдется им около 1,2 млн долларов.

Определиться с уровнем инвестиций дилеры должны до 31 октября 2022 года. Второй шанс обновить свои дилерские центры, то есть изменить уровень сертификации у них будет в 2027 году.