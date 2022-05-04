Грузовики Renault Trucks становятся экономичнее на 10%

Уже следующего, 2023 года компания Renault Trucks начнет выпуск существенно обновленных грузовиков для дистрибуции и легкого строительства – машин D, D Wide и C 2.3M.

На моделях D Wide и C 2.3M появится новый дизельный двигатель DE11 – с запатентованной технологией Wide Piston, которая оптимизирует смесеобразование и воспламенение в камере сгорания. Свою лепту вносят и более точные форсунки.

Особое место отводится снижению потерь на трения, для чего переработали шатуны, поршни и коленчатый вал. Оптимизирована система контроля за картерными газами. Двигатель отличается и новым турбокомпрессором, с улучшенным откликом, а также масляным насосом с переменным расходом масла (последнее станет более вязким). Модернизирована и система доочистки выпускных газов. И наконец здесь применен новый блок управления.

С мотором в паре будет работать новое поколение коробки передач Optidriver. В качестве опции она получила режим Eco для снижения расхода топлива. Кроме того, еще на 5% улучшить топливную экономичность поможет пакет Fuel Eco +, состоящий из обтекателя на крыше, боковых спойлеров, отключаемого компрессора и функцию автоматического отключения двигателя (через 3 минуты на стоянке). Все это позволит на 10% снизить расход топлива, а вместе с ним и количество СO2.

На грузовиках Renault Trucks семейства D c двигателями рабочим объемом 5 и 8 л установят новую 8-ступенчатую коробку передач Optishift. За доплату она будет предлагаться и на модели 4х4. В качестве опции предложат функцию Eco, равно как и вышеупомянутый пакет Eco+. В итоге это позволит уменьшить расход топлива до 9%.

Повысится и уровень безопасности, в частности обзорность в слепых зонах. На грузовиках моделей D, D Wide и C 2.3M появится система BirdView, которая с помощью четырех камер обеспечивает круговой обзор. Изображение передается на 7-дюймовый дисплей. Что касается интерьера, то здесь применят новую тканевую обивку сидений. Плюс к этому порадуют клавиши с новой белой подсветкой.

Для снижения эксплуатационных расходов можно будет заказать Optifleet – систему мониторинга и управления автопарком в реальном времени. Благодаря функции Map она позволяет оптимизировать маршруты, а Check проверяет энергопотребление. И наконец функция EcoScore анализирует манеру вождения конкретного водителя, что помогает улучшить топливную экономичность. Для новых грузовиков Renault Trucks будут доступны и индивидуальные сервисные контракты.