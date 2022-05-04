Украинский футболист купил для Чернигова реанимобиль

В одну из городских больниц Чернигова на днях прибыл реанимобиль, приобретенный за средства известного украинского футболиста Андрея Ермоленко. Машина приехала из далекой Великобритании своим ходом. Причем за ее правым рулем был местный волонтер, хирург по профессии Алед Джонс. Что и говорить, дорога выдалась нелегкой – за трое суток было пройдено 2750 км. Машина оказалась не пустой, а заполненной такими необходимыми сегодня для больниц города медикаментами, сообщает ТСН.

«Сейчас город полуразрушенный, много черниговцев нуждается в нашей помощи. Многие меня знают, как спортсмена, который защищает честь страны на поле, но в первую очередь я гражданин страны, которая защищает свою независимость, и я не равнодушен к судьбе своих соотечественников», отметил Андрей Ермоленко.

В черниговской больнице очень обрадовались британскому реанимобилю, изготовленному на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Здесь и комфортабельная подвеска, и подъемник для людей на носилках, и много места для установки специального оборудования. Таких машин в устаревшем местном автопарке еще не было.