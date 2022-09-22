Грузовики Volvo Trucks получат электрический задний мост

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере компания Volvo Trucks показала всю свою линейку предлагаемых сегодня электрических грузовиков, которая является самой широкой в классе. Среди них – модели FH, FM и FMX, которые стали первыми в мире серийными электрогрузовиками, рассчитанными на работу в составе 44-тонных автопоездов.

Из самых свежих новинок – полностью новый, электрический задний мост, который позволит освободить место под дополнительные аккумуляторные батареи и тем самым увеличить запас хода. Сегодня, отметим, электрогрузовики Volvo Trucks могут проезжать без подзарядки до 300 км. Электрический мост планируют запустить в серийное производство через несколько лет.

Им также планируют комплектовать и грузовики на водородных топливных элементах, которые компания обещает передать на первые потребительские испытания уже в 2025 году. Запас хода таких машин будет около 1000 км. Кстати, на стенде можно увидеть перспективную силовую установку на водородных топливных элементах от компании Сellcentric, поровну принадлежащей Volvo Trucks и Daimler Truck.

Компания Volvo Trucks недавно провела интересный опрос среди 100 крупнейших европейских компаний в области электронной коммерции и розничной торговли. В итоге 78% респондентов согласились переплачивать за поставщика транспортных услуг с наименьшими вредными выбросами. А 85% опрошенных готовы сменить транспортного поставщика, если он не будет соответствовать их требованиям (многие компании в торговой сфере взяли курс на декарбонизацию – добровольно или с учетом законодательства).