Renault показала электрический спорткар R5 Turbo 3E

Серийного продолжения у шоу-кара не будет

Renault представила электрический концепт R5 Turbo 3E, построенный по мотивам легендарных спорткаров 5 Turbo и 5 Turbo 2. Обе модели выпускались мелкими партиями в 1980-1986 годах. Всего за шесть лет изготовили 4987 спортивных хэтчбеков, из них 1820 единиц 5 Turbo и 3167 единиц 5 Turbo 2.

Кузов шоу-кара представляет собой стальной каркас, сваренный из труб круглого сечения, на который навешаны композитные внешние панели. Формой и пропорциями они воспроизводят кузовные панели «топливных» предков, но не полностью. У R5 Turbo 3E более сложный аэродинамический обвес и огромное заднее антикрыло, а также полностью светодиодная оптика.

Габаритная длина концепта — 4006 мм, ширина — 2020 мм, высота — 1320 мм, колесная база — 2540 мм. Автомобиль оснащен разноразмерными колесными дисками: 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Как «настоящие» 5 Turbo и 5 Turbo 2, шоу-кар заднеприводный. Совокупная отдача двух установленных на задней оси электродвигателей составляет 375 л.с. и 700 Нм крутящего момента. От 0 до 100 км/ч электроспорткар ускоряется за 3,5 секунд. Максимальная скорость — 200 км/ч. Емкость установленного под полом аккумуляторного блока — 42 кВтч. Весит батарея 520 кг, тогда как снаряженная масса шоу-кара — 1500 кг.

«Изюминка» R5 Turbo 3E — режим дрифта. Запечатлеть на видео эффектные заезды можно с помощью портативных видеокамер. Для них в разных частях кузова предусмотрен десяток специальных креплений.

Официальная премьера Renault R5 Turbo 3E состоится в октябре этого года на автосалоне в Париже. Запускать электромобиль в серию компания не планирует.