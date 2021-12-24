ХТЗ показал последнюю новинку уходящего года

Харьковский тракторный завод в уходящем году, который стал для предприятия юбилейным, презентует обновленную бурильно-крановую машину БКМ-2М. Речь идет об ряде важных изменений базового трактора ХТЗ-150К.

Новая облицовка капота позволила улучшить доступ к моторному отсеку для проведения ежедневного и периодического техобслуживания. Машина также получила иной, серо-бирюзовый окрас, что подчеркивает единый корпоративный стиль.

Для удобства управления и лучшей информативности рулевая колонка, а также сиденье оператора расположились по центру кабины. Все это повышает удобство работы с крановым оборудованием.

Что же касается основных технических характеристик БКМ-2М, то она не изменились. Грузоподъемность крана составляет 2 т, максимальная высота подъема стрелы – 7 м.

Бурильный бур длиной 2,5 м позволяет работать с промерзшими на глубину до 60 см грунтами – стандартно его диаметр составляет 420 мм, однако возможен и опциональный, на 600 мм. Причем бурильное оборудование может иметь два типа привода: гидравлический от гидравлики трактора, или механический от вала отбора мощности.