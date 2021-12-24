Нацгвардия получила самую большую автоцистерну украинского производства

На днях в адрес Национальной гвардии Украины была отгружена автоцистерна-гигант – самая вместительная из образцов отечественного производства для установки на шасси 8х4. АЦ-27-651628 позволяет перевозить до 27 000 литров топлива в трех отсеках по 9 000 каждый. Что же касается самой кузовной нажстройки, то ее изготовили непосредственно ГП «45 Экспериментальный механический завод» из Винницы.

Шасси выбрали с изрядным запасом прочности. Это четырехосная модель МАЗ-651628 (8х4), поставленная официальным дилером Минского автозавода – ООО «УкрЕвро МАЗ».

Шасси рассчитано на технически допустимую полную массу 44 800 кг и оснащается турбодизельным двигателем Weichai WP12.430E50 (Евро 5), работающим в паре с механической, 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Это уже вторая цистерна данной модели для Нацгвардии, первая была поставлена ровно год назад – в декабре 2020-го.

Отметим, что ГП «45 ЭМЗ» изготавливает широкий ассортимент автоцистерн на различных шасси грузовиков, в том числе и на КрАЗах. Это могут быть топливозаправщики, молоковозы, а также прицепная техника.