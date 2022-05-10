Irizar презентовал сверхэкономичный автобус

Известный испанский производитель Irizar выводит на рынок новый междугородный автобус – модель i6S Efficient. Начнем с того, что благодаря активному использованию в кострукции высокопрочной стали и композитных материалов снаряженную массу удалось снизить на 950 кг.

Переработанные носовая часть, крыша, а также переднее остекление позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления ни много ни мало на 30%. В результате удалось достичь топливной экономичности на уровне 13%.

Пассажирский салон стал еще просторнее и комфортабельнее, в том числе за счет улучшенной шумо- и виброизоляции. Переработана и эргономика рабочего места водителя. В качестве опции вместо наружных зеркал могут устанавливаться камеры, что повышает угол обзора, а также видимость в любых погодных условиях. Также появилась новая, более компактная и эффективная система климат-контроля Hispacold.

Автобус i6S Efficient имеет мультиплексную архитектуру и оснащается передовой телематической системой от Datik. Она позволяет проводить онлайн отдаленную диагностику, мониторить расход топлива, а также другие показатели, сохраняя все данные в облаке. Все это оптимизирует эксплуатационные показатели.

Модель оборудована новейшими системами активной безопасности. Кроме того, усиленный на кручение и изгиб каркас кузова повышает пассивную безопасность.

Irizar i6S Efficient будет предлагаться в двух- и трехосном вариантах, отличающихся по длине и пассажировместимости. Силовые агрегаты могут быть марки DAF или Scania, работающие на дизеле или биодизеле, а также природном или биогазе. Разрабатывается и полностью электрическая версия автобуса.