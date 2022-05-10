Карьерный 300-тонный самосвал перевели на водород

На крупнейшем в мире платиновом карьере – Могалаквене, что на северо-востоке ЮАР начал работать самый большой на планете грузовик на водородных топливных элементах. Изначально это был карьерный самосвал Komatsu 930Е, в котором 16-цилиндровый дизель функционировал в качестве генератора, вырабатывая для мотор-колес. Однако его заменили на восемь модулей fuel cell мощностью по 100 кВт, марки Ballard. А вместо топливного бака установили литий-ионные батареи на 1 МВт от Williams Advanced Engineering.

В итоге пиковая мощность карьерного самосвала достигает 2 МВт (2682 л. с.), что достаточно для перевозки 315 т руды. Полная же масса машины превышает 500 т. Все работы по этой нешуточной трансплантации выполнили на фирме First Mode в Сиэтле.

Немаловажно, что водород для гиганта вырабатывается на месте, с помощью электролизера мощностью 3,5 МВт. Последний питается от 100-мегаваттных солнечных батарей. При полной загрузке это позволяет в день получать до одной тонны экологически чистого водорода.

Компания Anglo American, которая владеет платиновым карьером в ЮАР, хочет к 2030 году перевести на водород до 40 своих карьерных самосвалов, работающих на шести месторождениях. А в планах на 2040 год углеродно-нейтральными должны стать все карьерные самосвалы компании по всему миру.