IVECO Bus презентует новые автобусы для важнейшего рынка сбыта

Компания IVECO Bus привезет на международную автобусную выставку Busworld Turkey, которая пройдет в этом году в Стамбуле с 26 по 28 мая, три своих модели. Отметим, что это первое участие данного производителя на турецком автосалоне Busworld.

IVECO Bus хочет не только перезапустить свою линейку автобусов для Турции, но также расширить свое влияние и на другие, не менее важные для себя рынки сбыта – Кавказ и Центральную Азию.

Итак, в экспозиции IVECO Bus на Busworld Turkey 2022 можно будет увидеть модель Crossway, которая является номером один в Европе в сегменте междугородных автобусов большого класса. А для турецкого рынка – она станет новым игроком.

На стенде представят и полностью электрический низкопольный автобус – IVECO E-Way, выпускаемый на предприятии во Франции. Кроме того, посетители смогут ознакомиться и с представителем новой линейки городских автобусов с ДВС – IVECO Streetway. Эта модель доступна с 9-литровым двигателем, как дизельным, так и на сжатом газе (CNG) и производится как в 12-метровой одиночной версии, так и в виде «гармошки» на 18,75 м.