Новости В Госспецсвязи пояснили когда Starlink разрешат гражданским и бизнесу

Доступ к спутниковому интернету для всех желающих откроют «по завершению всех необходимых процедур»

На днях Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) запретила использование спутниковой связи Starlink гражданскими лицами. Это решение вызвало вопросы у активистов, волонтеров и интернет-провайдеров. Ясность в ситуацию внесла Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено», — сообщили в Госспецсвязи. Гражданским использование «старлинков» разрешат после проведения проверок.

Как подчеркнули в Службе, для снятия ограничений необходимо провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. В случае подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они будут допущены к массовому использованию.

В Госспецсвязи пообещали, что граждане и бизнес получат доступ к этому спутниковому интернету в ближайшее время. Соответствующие работы уже ведутся.

На данный момент Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) своим распоряжением разрешил использование спутниковой связи Starlink на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизни тысяч украинцев.