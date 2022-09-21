IVECO презентовал eDaily и электротягач Nikola Tre для Европы

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере компания IVECO сделала ставку на альтернативные силовые установки и цифровые решения, повышающие экономичность. И тому подтверждением является обновленный фирменный логотип, получивший синий цвет с оттенком Energy Blue.

Главным событием стала премьера новой, полностью электрической развозной модели eDaily, а также электрического магистрального тягача Nikola Tre BEV. Обе машины уже можно заказать у дилеров.

Модель IVECO eDaily доступна в качестве фургона, машины с бортовой платформой, а также шасси с кабиной. Автомобили рассчитаны на полную массу от 3,5 до 7,2 т и комплектуются батареями емкостью 37 кВт.ч. Есть возможность установки электрической коробки отбора мощности до 15 кВт. И тому пример – представленный на стенде eDaily с автогидроподъемником.

Для оптимального расчета запаса хода предлагается мобильное приложение eDaily Routing, которое также позволяет рассчитать точное время прибытия в пункт назначения. А приложение IVECO ON Easy Daily c голосовым помощником IVECO Driver PAL позволяет всегда быть в курсе работы тех или иных систем, емкости батарей и ближайшей станции зарядки с прокладкой кратчайшего маршрута.

Представленный серийный магистральный тягач Nikola Tre BEV 4х2 может проехать без подзарядки в составе автопоезда до 500 км.

Кроме того, на выставке можно увидеть прототип модели на водородных топливных элементах – Nikola Tre FCEV 6×2, имеющий запас хода до 800 км.

Также демонстрируется еще один водородный прототип, но уже легкой развозной модели – eDaily FCEV, разработанный совместно с компанией Hyundai Motor.

Автомобиль грузоподъемностью 3 т оснащен 90-килловаттной установкой на топливных элементах от Hyundai, электромотором в 140 кВт и батареями FPT Industries. На заправку водородом необходимо 15 минут. Машина в ходе испытаний по дорогам Европы показала реальный запас хода в 350 км.

На выставке IVECO также презентовал новую бизнес-платформу GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem), предусматривающую услуги по долгосрочной аренде экологически чистых автомобилей с инновационной формой оплаты. Также была анонсирована и новая сервисная платформа IVECO Services, которая объединит 9 кластеров для предоставления широкого спектра услуг.

IVECO продолжает совершенствовать и серийные модели с ДВС. Так, на IAA Transportation 2022 можно ознакомиться с магистральным тягачом IVECO S-Way Fuel Hero. Благодаря новому турбодизелю Cursor 13 мощностью 490 л. с. и пакету смарт-услуг расход топлива удалось снизить на 4%.

IVECO Bus презентует на выставке городской низкопольный электробус E-Way. Эта 12-метровая модель укомплектована батареями емкостью 462 кВт.ч и может проехать без подзарядки до 400 км. В комплектацию входит система камер, заменяющих наружные зеркала.

Отдельно хочется отметить три автомобиля в специальной версии Special Edition, которые напоминают о славном прошлом. Это магистральный тягач S-Way в конфигурации Turbo Star, а также модели, оформленные в стиле машин OM 50-х и 60-х гг. Leoncino – винтажная интерпретация eDaily, а Tigrotto – cтильный пикап на базе Daily 4×4.