Один из 1909 выпущенных Lancia Delta HPE добрался до Киева (фото)

Редкий итальянский спорткар замечен в центре столицы

Приятно осознавать, что украинцы знают толк не только в беспилотниках и приборах ночного видения, но и ценят шедевры мирового автопрома. Например, как этот замеченный в центре Киева спорткар Lancia Delta HPE 1995 года.

Второе поколение модели, получившее название Nuova Delta, было представлено в 1993 году и преимущественно выпускалось с пятидверном кузове. Трехдверный хэтчбек Delta HPE появился в 1995 году. Всего было выпущено 1909 таких автомобилей. За счет расширенных колесных арок они выглядели более спортивными, тогда как пятидверная версия была больше ориентирована на комфорт.

Lancia Delta HPE позиционировался, как хот-хэтч, что позволило ему претендовать на топовые моторы. По информации ТопЖыр, конкретно этот спорткар укомплектован 2,0-литровым мотором мощностью 140 л.с. Также в линейке была 190-сильная модификация HF с турбонаддувом.

С конвейера Delta HPE ускорялся от 0 до 100 км/ч за 9,6 секунды и развивал максимальную скорость 206 км/ч.