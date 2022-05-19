Как грузовик MAN TGS 4x4 может заменить экскаватор

Немецкая компания Toni Maurer GmbH & Co. KG, которая выполняет переоборудование грузовиков MAN в различные спецаилизированные автомобили, на днях изготовила интересную новинку.

На подготовленном для внедорожной эксплуатации полноприводном шасси модели MAN TGS 18.510 4х4 был установлен мощный отвал, приводимый в действие гидравликой. За ним смонтирована гигантская лебедка со сверхпрочным тросом. Данное оборудование установила еще одна немецкая компания – Frank Fockersperger, коньком которой является землеройная техника .

Оказывается, это машина служит для прокладки кабеля, который везут другими грузовиками в специальных катушках по 5 т каждая. Главное преимущество такого кабелепрокладчика в том, что он заменяет собой эскватор, транспортировка которого, равно как и работа требует немалых затрат как временных, так и финансовых.

Представленный кабелепрокладчик имеет силу тяги в 70 т и может работать в составе автопоезда полной массой до 140 т. Как видно из индекса шасси, под кабиной установлен турбодизель мощностью 510 л. с.