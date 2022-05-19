Mercedes-Benz готовит революцию в поставках запчастей

Уже с июня 2022 года владельцы транспортных компаний, имеющих автобусы Mercedes-Benz или Setra, смогут намного оперативнее получать те или иные запчасти. А фишка вся в том, что фирменное подразделение Omniplus начнет выдавать лицензии клиентам на 3D-печать в условиях их предприятия. Все что нужно – это приобрести сертифицированный 3D-принтер (пока только марки Farsoon Technologies) и пройти одноразовую регистрацию.

На первом этапе в магазине 3D Printing License eShop будет доступно около 100 запчастей, состоящих из более 1500 компонентов. Лицензия будет иметь технологию шифрования данных Wibu Systems в течение всего процесса. После успешной печати компонента срок действия соответствующей лицензии истекает без сохранения параметров. Кроме того, клиенты получат возможность разместить заказ на 3D-печать запчастей у ближайшего сервисного партнера Omniplus.

Отметим, что Daimler Buses является пионером во всей автомобильной промышленности в области 3D-печати запчастей. Подразделение Omniplus начало заниматься этим еще в 2016 году. Для цифрового объемного воспроизведения подходит около 40 тыс. запчастей для городских и туристических автобусов Mercedes-Benz и Setra. Поэтому постепенно будет формироваться т. н. цифровой склад запчастей с более чем 7000 позиций, как часто используемых, так и под специальные запросы.