КамАЗ скопировал известный украинский вездеход

По заказу газовиков «Камаз» построил забавный вахтовый автобус. Это не привычный фургон на шасси с кабиной, а машина вагонной компоновки – модель 6250. В основе кузова лежит трубчатый каркас, обвешенный панелями из композитных материалов. Он установлен на полноприводное шасси КамАЗ-43502.

Нетрудно догадаться, что идею такого вездехода камские конструкторы явно подсмотрели у автобуса Torsus Praetorian на шасси MAN TGM 4х4, разработанного при активном участии украинской компании Pulsar Expo. Только наша машина получилась куда красивее, так как примененная на новинке передняя маска в духе «камских» грузовиков К5 является довольно спорным дизайнерским решением.

Неказистая российская интерпретация рассчитана на перевозку 32 человек, хотя предусмотрен и 23-местный вариант с увеличенным багажником. Вот только, чтобы попасть в салон нужно преодолеть четыре ступеньки, включая откидную подножку.

Передняя подвеска – на длиннолистовых рессорах, а задняя – на четырех пневмобаллонах. Все это, по мнению создателей, должно повысить плавность хода.

В качестве силового агрегата применен 290-сильный двигатель Сummins на сжатом газе. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат». Серийное производство этой чудо-вахтовки запланировано на 2023 год.