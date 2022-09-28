Автографы Кларксона и Top Gear за донат ВСУ – стартовал уникальный розыгрыш

Украинский сайт TopGir выставил на аукцион эксклюзивные автографы Кларксона, Мэя и Хаммонда.

Что в Украине только не продавали ради сбора средств для ВСУ, но такого еще не было! Уникальность именно этого артефакта заключается в том, что он датируется 2013 годом, когда Top Gear посетили Украину накануне временной оккупации Крыма. Тогда (всего за несколько месяцев до событий в Крыму) британцы посетили Ялтинский дворец и проехались на авто по Балаклавской базе подводных лодок. После этого, по иронии судьбы, Джереми и его команда попили пивка в Николаеве, когда о Виталии Киме тогда еще никто не слышал.

Поскольку визит британцев не афишировался, фактически именно отечественный TopGir стал одним из первых, кто рассказал об их визите. Сама встреча состоялась в селе Мытница, в 30 километрах от Киева, возле украинского ресторана. Во время визита в Киев топгировцы покатались на Чайке, которую весной 2022 разбомбили сами знаете кто. Затем Топ Гир отправился в Чернобыль. А как вы знаете, именно ЧАЭС стала одной из первых точек, куда вошли россияне после полномасштабного вторжения. Так что, если посмотреть на маршрут движения британцев в конце 2013-го года, получается, что почти все локации, где они были – тем или иным способом пострадали от нашествия орков. Впрочем, уцелела часть истории – автографы всех ведущих Top Gear. Последние просто чудом успели снять Украину в том виде, к которому привыкли все мы, украинцы.

Кстати, с началом войны Джереми Кларксон весьма грубо высказался в сторону путина и наконец взялся за помощь Украине: пикапами и гуманитаркой. Впрочем, не только этим он и его команда помогли и помогают Украине – средства, полученные с продажи этих автографов, пойдут на приобретение пикапа для пехотинцев в/ч А7085, который завезут бравые ребята из благотворительного фонда Территория Жизни, а также на покупку чего-то полезного для 241-ой бригады.

Так что, если вы хотите принять участие в розыгрыше эксклюзивного набора автографов, достаточно задонатить 100 гривен одним платежом (!). Можете больше – не вопрос. Таким образом, вы увеличите свои шансы на выигрыш и, конечно, поможете собрать средства на приобретение автомобиля и амуниции.

Ссылки на Банку

https://send.monobank.ua/jar/3FPusp5y6u

Номер карты Банки

5375 4112 0113 2300

ВАЖНО! Перечисляя средства, в поле “НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА” указывайте свои имя и фамилию, а также контакты, по которым можно с вами связаться: это может быть адрес электронной почты, номер телефона или ник в инстаграмме. Главное, чтобы с вами была связь.

Дата розыгрыша: 1 ноября. Прямой эфир определения победителя будет транслироваться на YouTube канале TopGir в 12:00.

P.S. Кроме 1-го места, TopGir разыграет несколько эксклюзивных призов для первой пятерки победителей. Какие именно, узнаете в день розыгрыша.