Renault Scenic — еще одна жертва кроссоверов

Французский концерн отказался от дальнейшего производства компактвена Scenic

Компактный минивен Renault Scenic вышел на рынок в 1996 году и успел сменить четыре поколения. Актуальная четвертая генерация стала на конвейер в 2016 году. На данный момент общий тираж Renault Scenic составляет 2,8 миллиона единиц. В 2021 году продажи модели упали до 20 678 единиц, тогда как в 2011 году было продано 160 159 минивэнов.

Именно падение спроса и стало причиной завершения производства некогда популярного компактвена. Как стало известно, производство пятиместной модификации минивена на заводе Renault в Дуэ (Франция) уже остановлено, а удлиненный семиместный Grand Scenic останется на конвейере еще несколько месяцев. Затем семейство станет историей. Замены у модели не будет.

В конце апреля стало известно, что полностью отказаться от минивенов решил и Citroen. Завершить производство моделей этого сегмента компания планирует к концу 2022 года. В феврале 2022 года во Франции из-за низкого спроса перестали выпускать среднеразмерные седан и универсал Renault Talisman. Как и минивэны, они стали жертвами растущего спроса на кроссоверы и внедорожники.