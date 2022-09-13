Karsan покажет принципиально новую модель электробуса

Турецкий производитель Karsan на предстоящей выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере презентует совершенно новую модель электробуса. Подробности пока не разглашаются, возможно это будет машина с силовой установкой на водородных топливных элементах. Пока что официально заявлено, что «новинка станет важной вехой в более чем полувековой истории марки».

Всего же на выставку Karsan привезет шесть автобусов. Помимо загадочной премьеры на стенде можно будет увидеть электрические модели разных классов. От малого e-Jest до больших e-ATA длиной 10 и 18 м. Кроме того, еще одна модель – e-ATAK будет представлена и в версии с автономным управлением. Этот беспилотник будет работать на IAA Transportation 2022 в качестве шаттла, доставляя посетителей к месту тест-драйва 12-метрового электробуса e-ATA.

Недавно Karsan вышел с моделью e-Jest на североамериканский рынок. Отметим, что компания занимает лидирующее положение в Европе среди электробусов в своих классах. За все время поставлено около 400 экологически чистых машин в 19 стран. Так, крупнейший в Европе парк электробусов малого класса, находящийся в Люксембурге, с помощью продукции Karsan до конца года расширится с 89 до 100 ед. Производитель укрепил свои позиции во Франции и Румынии, а в ближайшие месяцы будут выполнены заказы для Испании и Италии.