В Украине изготовили сверхманевренный самосвал для аграриев

Завод спецтехники «Техкомплект» на днях выпустил новый сельскохозяйственный самосвал, отличающийся компактными размерами. Машина изготовлена для партнера – компании Agsolco Ukraine, которая и предоставила базовое шасси JAC N82. Кузов сделан трехсторонней разгрузки, с высотой бортов 800 мм.

Нижние борта можно открыть как вверх, так и вниз. При установке надставных бортов высотой 1200 мм полезный объем возрастает с 5,9 до 9,6 м куб. Грузоподъемность самосвала – 4 т, а полная масса – 8,2 т. Немаловажно, что платформа имеет спереди козырек для защиты кабины от случайного попадания груза. В заднем борту имеется небольшой лючок для сыпучих грузов.

Отметим, что шасси JAC N82 имеет длину 5950 мм и колесную базу 3308 мм. Радиус разворота составляет всего 7 м, что делает самосвал очень маневренным. Кабина рассчитана на трех человек. Сиденье водителя регулируется в четырех направлениях, а пассажирское – в двух. Спинка центрального сиденья складывается, образуя удобный столик.

В стандартное оснащение входит зеркала с обогревом, кондиционер, электростеклоподъемники, борт-компьютер, радио с USB/MP3, круиз-контроль с управлением на руле, центральный замок.

В движение самосвал приводит 3,76-литровый турбодизель Cummins (Евро 5), развивающий 155 л. с. и 500 Нм при 1200 – 2200 об/мин. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Максимальная скорость составляет 110 км/ч.