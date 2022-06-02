Karsan презентовал электробусы в рамках новой стратегии e-Volution

На международной выставке Busworld Turkey 2022, которая проходила в Стамбуле с 26 по 28 мая, компания Karsan демонстрировала всю свою линейку электрических автобусов – длиной от 6 до 18 м. Впервые широкой публике были показаны два низкопольных электробуса из нового семейства e-ATA – длиной 10 м и самый большой, сочлененный 18-метровый.

Напомним, что электробусы большой вместимости e-ATA, на 90 – 150 пассажиров были анонсированы еще осенью прошлого года. Машины получили кузов от другого известного турецкого производителя – Bozankaya Sileo. Они комплектуются электромоторами в ступицах колес – мощностью 250 или 500 кВт, которые питают аккумуляторы емкостью 300, 450 или 600 кВт.ч – для моделей длиной 10, 12 и 18 м соответственно. Запас хода достигает 450 км. Благодаря станциям быстрой зарядки АКБ можно наполнить всего за 1 – 4 часа.

Электробусы e-ATА оснащаются передовыми системами помощи водителю – предупреждения о столкновении, а также о выезде с полосы движения. Кроме того, вместо наружных зеркал могут устанавливаться камеры – на выставке они были установлены на 10-метровой машине (на фото вверху).

Karsan является единственным производителем в Европе, предлагающий электробусы длиной от 6 до 18 м. Благодаря 6-метровой модели e-JEST, запущенной в серию еще в 2018 году, сегодня компания занимает 51% европейского рынка в сегменте безвредных микроавтобусов. А ее 8-метровая модель E-ATAK позволила занять 30-процентную долю в среднем сегменте. За последние три года свыше 300 электробусов поставлены в 18 стран Европы. То есть один производитель реализовал 90% экспорта всех турецких электробусов. Благодаря новой стратегии e-Volution компания Karsan планирует в ближайшее время увеличить продажи электробусов ни много ни мало в три раза.