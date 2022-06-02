Для ВСУ закуплены новые пикапы, однако есть нюанс

Очередная партия пикапов Mitsubishi L200 в первый день лета была загружена на два автовоза в бельгийском городе Антверпен. Дюжина машин за считанные дни прибудет во Львов, а оттуда в Киев, автомобили доработают для нужд армии (обклеят пленкой, установят кунг и т. д.), а затем отправят на передовую.

Все они совершенно новые – приобретены у дистрибьютора, а потому должны прослужить без поломок достаточно долго. Такие, «белые» по документам машины легко ставятся на баланс и на учет – с последующей заправкой и обслуживанием за счет Министерства обороны, сообщил Юрий Бирюков на своей страничке в Фейсбук.

Все бы хорошо, только назрела проблема – достигнута верхняя планка кредита, который банк выделил на приобретение автомобилей. Показанные на фото 12 машин уже оплачены, а вот на следующие, к сожалению, уже нет средств. Поэтому волонтеры обращаются ко всем, кто имеет такую возможность, оказать финансовую помощь на закупку новой партии Mitsubishi L200, которая прибудет на склад дистрибьютора уже через четыре недели.