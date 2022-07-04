Кемпервэн Renault Trafic SpaceNomad выходит на новые рынки

Компания Renault объявила о выходе на новые европейские рынки кемпервэна SpaceNomad, построенного на базе Trafic последнего поколения. Сегодня наметился устойчивый спрос на компактные автодома, переоборудованные из фургонов габаритной высотой до 2 м. Свою лепту в это внесла и пандемия коронавируса. Поэтому и было принято решение с первых чисел июля начать принимать заказы на новую модель во Франции, Бельгии и Швейцарии.

Переоборудованием фургона Trafic занималась французская компания Pilot, имеющая 40-летний опыт в постройке домов на колесах. Кемпервэн предлагается со стандартной и удлиненной колесной базой – SpaceNomad и Grand SpaceNomad. Машина доступна в 4-х или 5-местом варианте.

Кресла водителя и пассажира сделаны поворотными. В основном салоне может быть либо трехместный выдвижной диван, либо двухместный стационарный. Диван трансформируется в кровать 124х188 см. Кроме того имеется еще одно спальное место – 120х200 см в раздвижной палатке на крыше.

Кемпервэн оборудуется кухонным модулем с газовой плитой на 2 конфорки, мойкой, 49-литровым холодильником, а также раскладным столиком, который можно разместить как внутри, так и снаружи. Имеется также и выносной душ.

Cуммарная емкость вещевых отсеков достигает 334 л. От солнца и дождя защитит выдвижной тент (маркиза) справа по борту, размером 220х235 см. В холодное время можно задействовать отопитель на 2000 Вт.

Renault Trafic SpaceNomad предлагается с двухлитровым турбодизелем мощностью 110, 150 или 170 л. с. Коробка передач – механическая либо автоматическая. Кемпер доступен для заказа в красном цвете Carmine Red.