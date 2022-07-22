Ford поведал о планах электромобилизации и более экономичных батареях

Уже к концу 2023 года Ford намерен реализовать 600 тыс. электромобилей по всему миру, а к 2026 году довести этот показатель до 2 млн ед. Для этого планируется инвестировать 50 млрд долларов. К 2030 году более половины всех произведенных автомобилей должны быть электрическими.

При этом к 2035 году компания намерена отказаться от выпуска машин с ДВС в Европе. Вот поэтому уже начата модернизация завода Ford в Кельне – в частности, возводится новое здание площадью 2500 м кв. где будет проводиться антикоррозионная обработка кузовов. В производственный процесс внедрят новые энергоэффективные решения, которые ежегодно уберегут атмосферу от 2000 т СО2 и позволят сэкономить до 2600 МВтч. Выпуск первого электромобиля намечен на 2023 год, а в 2024-м за ним последует вторая модель. Годовой объем производства предприятия в Кельне обещают довести до 200 тыс. машин.

Что же касается глобальной цели – реализации 600 тыс. электромобилей к концу 2023 года, то в этом компании помогут следующие модели: 270 тыс. ед. Mustang Mach-E (для Северной Америки, Европы и Китая), 150 тыс. F-150 Lightning (для Северной Америки), 150 тыс. Transit (для Северной Америки и Европы) и 30 тыс. совершенного нового внедорожника для европейского рынка.

Ford также объявил о расширении портфеля устанавливаемых на электромобили аккумуляторов – к никель-кобальт-марганцевым (NCM) теперь добавятся еще литий-железо-фосфатные (LFP). Последние позволят снизить зависимость от поставок никеля и обеспечить экономию материалов на уровне 10 – 15%. Автогигант также заверил, что для успешного достижения вышеуказанного плана глобальной электромобилизации он на 100 % обеспечен ежегодной поставкой батарей – объемом 60 ГВТ.ч, о чем договорено с крупнейшими мировыми производителями.